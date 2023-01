Sci: Brignone, 'oggi ero un po' scarica di energie'

Kronplatz, 25 gen.

– (Adnkronos) – “Oggi ero un po’ scarica di energie e mi sono resa conto di essere un po’ stanca, dopo tante gare in Italia". Queste le parole di Federica Brignone dopo l'ottavo posto nel secondo gigante di Kronplatz. "Ci ho provato, sono partita forte nella seconda manche ma ho fatto troppi errori -aggiunge la 32enne valdostana-. Per me era un po’ stretta, non mi sono adattata bene, anche se la pista è veramente bellissima”.

Delusa Marta Bassino, terza dopo la prima manche e fuori nella seconda: “Ho preso una bella botta inforcando. Oggi è andata male, ma rimango positiva, tengo il buono che sono riuscita ad esprimere”.