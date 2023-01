Sci: Brignone, 'se scio così posso divertirmi, sono davvero soddisfatta'

St. Anton, 14 gen. - (Adnkronos) - "Ventunesima vittoria…grande baldoria! Era il mio secondo obiettivo di stagione dopo il 50esimo podio in Coppa del mondo e sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli sci....

St.

Anton, 14 gen. – (Adnkronos) – "Ventunesima vittoria…grande baldoria! Era il mio secondo obiettivo di stagione dopo il 50esimo podio in Coppa del mondo e sono veramente soddisfatta non solo della gara ma per come ho sciato, del mio atteggiamento e di quello che sto facendo sugli sci. Sono contenta di come mi sono fidata da metà pista in poi, ed è quello che mi soddisfa più del risultato, più della vittoria". Federica Brignone parla così dopo il trionfo nel superg di St.

Anton, sui 21° successo in Coppa del mondo.

"Sono partita molto decisa, ho sciato non benissimo prima dell’Ice Fall in cui ho preso un dossetto e ho pensato di aver buttato via la gara -aggiunge la 32enne valdostana-. Da lì in giù son stata aggressiva, tirando tute le curve nella parte finale anche se era piena di angoli e trabocchetti, però non ho cercato di tenere ma di spingere andando in anticipo e facendo velocità.

Ho sfruttato le mie qualità da gigantista, unite a quella da velocista. Adesso ho altri obiettivi, ma la mia lista ha nel mirino le gare italiane e i Mondiali. Se scio così posso davvero divertirmi".