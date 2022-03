Sci: Brignone, 'stagione andata alla grande, soprattutto in superg'

Roma, 17 mar. – (Adnkronos) – “Oggi sono molto emozionata ed è stato bellissimo, era il mio sogno da sempre. E’ ovvio che mi sarebbe piaciuto farlo con una bella gara finale e non mi è venuto. Sono comunque contenta: la coppa è l’insieme di una stagione andata alla grande, soprattutto in superg.

Io sto sciando davvero bene, oggi non so cosa sia successo, non ho tirato una curva. Non è andata come mi sarebbe piaciuto, soprattutto davanti al mio fan club che è venuto a vedermi". Così Federica Brignone al termine dell'ultimo supergigante della stagione.

La 31enne valdostana ha vinto la Coppa del mondo di specialità nonostante una gara al di sotto delle attese e chiusa fuori dalle prime 15: "Alla fine, la Coppa premia la migliore della stagione e vuol dire che è andata bene.

È due anni che tutti aspettiamo di fare festa e non vedo l’ora di tornare a casa. Dovrò aspettare fino alla fine delle finali ma non vedo l’ora”, conclude Brignone.