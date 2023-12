Sci: Casse, 'un'altra prova solida, è stata una buona giornata'

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - “Un’altra prova solida, ho cercato di non regalare niente a nessuno. Ci sono andato quasi vicino, in fondo. Sto sciando bene, anche in superG pensavo di fare bene e tutto sommato è stata una buona giornata. Abbiamo fatto una buona preparazione e final...

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – “Un’altra prova solida, ho cercato di non regalare niente a nessuno. Ci sono andato quasi vicino, in fondo. Sto sciando bene, anche in superG pensavo di fare bene e tutto sommato è stata una buona giornata. Abbiamo fatto una buona preparazione e finalmente siamo riusciti a gareggiare ed il ritmo gara sta arrivando. Domani c’è la discesa dall’alto, sarà diverso da ieri e le condizioni saranno un po’ più dure per tutti”. Queste le parole di Mattia Casse dopo l'ottavo posto nel SuperG della Val Gardena.

Qualche recriminazione invece per Guglielmo Bosca che ha pareggiato la miglior posizione della carriera, chiudendo decimo. “Una bellissima gara, quando ho visto gli intermedi mi son detto che senza quei piccoli errori al Ciaslat avrei davvero potuto fare il colpaccio. Sono contento della mia sciata e della mia crescita costante. Ero già contento della gara di giovedì. In estate sono cresciuto molto sia fisicamente che tecnicamente: sono fiducioso del lavoro svolto”.