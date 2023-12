Sci: Cdm, 10 azzurre convocate per le gare in Val d'Isere

Val d'Isere, 13 dic. – (Adnkronos) – Sono dieci le convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi per l’appuntamento di Coppa del mondo femminile a Val d’Isère, in Francia. Sulla pista Oreilly-Killy siono in programma sabato 16 dicembre una discesa alle ore 10.30, seguita domenica 17 da un supergigante alle ore 11.00, con diretta televisiva su Rai Due (per la discesa, mentre il supergigante andrà su Raisport) ed Eurosport, con prove ufficiali giovedì 14 e venerdì 15 dicembre. Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Nicol Delago, Nadia Delago, Laura Pirovano, Elena Dolmen, Tersa Runggaldier, Monica Zanoner. Ricordiamo che l’Italia può schierare fino a nove atlete in entrambe le discipline.

L’albo d’oro dell’appuntamento francese registra sei vittore e venti podi complessivi per i nostri colori: i successi appartengono a Sofia Goggia (discesa nel 2010, supergigante e discesa nel 2021), Karen Putzer (gigante nel 1998), Isolde Kostner (supergigante nel 1999) e Deborah Compagnoni (gigante nel 1997). Fra le atlete in attività, Goggia ha conquistato altri cnque piazzamenti fra le prime tre, mentre Federica Brignone fu terza nel supergigante femminile del 2020 e l’assente Elena Curtoni terza in supergigante nel 2021 e terza in supergigante nel 2016.