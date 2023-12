Sci: Cdm, 11 convocati per le gare della Val d'Isere

Roma, 5 dic. - (Adnkronos) - Sono undici i convocati dal dt Max Carca per la trasferta del fine settimana in Val d’Isère, dove sono in programma un gigante e uno slalom maschili. Gli organizzatori hanno predisposto al meglio il terreno di gara e ottenuto la luce verde da parte della Fis...

Roma, 5 dic. – (Adnkronos) – Sono undici i convocati dal dt Max Carca per la trasferta del fine settimana in Val d’Isère, dove sono in programma un gigante e uno slalom maschili. Gli organizzatori hanno predisposto al meglio il terreno di gara e ottenuto la luce verde da parte della Fis (Federazione Internazionale Sci e Snowboard) sullo stato della neve. Tutto è pronto, quindi, per due giornate di gara, per riprendere il filo dopo lo slalom di Gurgl, al momento l’unica gara disputata dagli atleti. Debutteranno quindi i gigantisti, nella gara di sabato (start alle 9.30 e alle 13), mentre gli slalomisti saranno alla secondagara (partenza alle 9.30 e alle 12.30). Ed ecco gli undici azzurri chiamati a gareggiare sulle nevi francesi: Luca De Aliprandini, Giovanni Borsotti, Filippo Della Vite, Hannes Zingerle, Simon Maurberger, Corrado Barbera, Tommaso Sala, Tobias Kastlunger, Alex Vinatzer, Giuliano Razzoli e Stefano Gross.