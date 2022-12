Sci: Cdm, Allegre il più veloce davanti a Casse nell'unica prova della discesa della Val Gardena

Roma, 13 dic.

– (Adnkronos) – Il francese Nils Allegre, con il pettorale numero 53, fa registrare il miglior tempo nell’unica prova cronometrata che si disputerà sulla Saslong, prima delle gare di giovedì, venerdì e sabato, incluso il recipero della discesa cancellata a Beaver Creek. Allegre ha potuto sfruttare il classico riscaldamento della neve, tipico della gara della Val Gardena e staccare il tempo di 2’06″13. Brillante secondo Mattia Casse, staccato di 5 centesimi, ma con il pettorale 30.

Terzo posto per un altro carneade, il norvegese Markus Fossland, pettorale 58, staccato di 41 centesimi da Allegre e pari merito con l’azzurro Federico Simoni, anch’egli partito con il 54.

Aleksander Kilde è 14° a 81 centesimi, mentre Christof Innerhofer è 25° a 1″40, seguito da Guglielmo Bosca 27° a 1″46. Matteo Franzoso fa segnare il 34° tempo a 1″66, seguito da Florian Schieder a 1″73. Al 37° posto si piazza Dominik Paris con 1″74 di ritardo, mentre è 38° Nicolò Molteni con 1″88 di svantaggio.

Matteo Marsaglia fa registrare il 46° tempo a 2″33, Pietro Zazzi il 54° a 2″80; 74° tempo per Giovanni Franzoni a 4″77 dal leader, dopo la leggera lesione muscolare rimediata a Beaver Creek. Mercoledì non ci sarà prova, come già previsto dall’organizzazione, mentre la prima discesa è prevista per giovedì 15, con partenza alle 12, con diretta su Rai Due.