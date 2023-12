Sci: Cdm, Bennett vince la discesa della Val Gardena davanti a Kilde e Paris 11°

Roma, 14 dic. – (Adnkronos) – Bryce Bennett si conferma sulla Saslong. Dopo il successo del dicembre 2021, il trentunenne statunitense si è imposto a sorpresa nella prima discesa libera stagionale in Val Gardena che ha visto Dominik Paris chiudere all’undicesimo posto appena davanti a Christof Innerhofer e Mattia Casse, appaiati in dodicesima piazza.

In gara con il pettorale numero 34, Benett ha ritrovato il miglior feeling sul tracciato gardenese, ridotto alla partenza del superG, presentandosi sul traguardo in 1’23”80 per beffare di soli tre centesimi il norvegese Aleksander Åmodt Kilde e di cinque centesimi il detentore della Coppa del mondo Marco Odermatt. Come detto per Bennett si tratta della seconda vittoria in carriera: l’unico precedente era arrivato proprio in Val Gardena nel dicembre 2021 quando però si correva sul tracciato integrale, come sarà sabato 16 dicembre. Ai piedi del podio, quarta piazza per il transalpino Nils Allegre (+0”13) con il canadese James Crawford che si è inserito al quinto posto a 0”32.

Il tracciato ridotto e le ottime condizioni della pista hanno consentito diversi inserimenti anche dai pettorali più alti per una classifica in continuo divenire, con distacchi minimi ed i primi dieci racchiusi in soli 48 centesimi di secondo. Alla fine il migliore italiano è Dominik Paris, undicesimo e staccato di soli 0”52 da Bennett al termine di una gara con piccole sbavature, come per Mattia Casse, 12° a 0”54, in linea con il miglior tempo fin oltre metà discesa. Stesso tempo per Christof Innerhofer che con il pettorale 29 ha sfiorato l’ingresso nella top10. Buon 15° posto per Florian Schieder a 0”59 con Guglielmo Bosca 19° a 0”69. Fuori dalla zona punti Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi e Nicolò Molteni.