Sci: Cdm, cancellata la discesa maschile di Aspen

Aspen, 3 mar. – (Adnkronos) – Gara cancellata dopo 24 discese. Questo il verdetto della giuria dopo oltre un’ora di tentativi di portare a termine la prima delle due discese di Aspen. Che il tempo volgesse al brutto si era capito sin da subito, quando dopo le prime cinque-sei discese l’oscurità era calata sulla pista del Colorado e nessuno degli atleti riusciva più a migliorare il tempo del numero 1, il norvegese Adrien Sejersted, che era sceso in 1’31″24, con il sole. Il vento batteva la pista prima nella parte alta, poi ovunque. Come se non bastasse, era anche cominciata una fitta nevicata che aveva rallentato maggiormente il tracciato, ma soprattutto resa non sicura la discesa degli atleti. Nessuno di chi tagliava il traguardo riusciva a capacitarsi di come avesse fatto a perdere così tanto tempo in pista.

Solo Vincent kriechmayr era riuscito con il numero 7 ad avvicinarsi a 26 centesimi da Sejersted, mentre Cochran era a 60. Dopo la discesa di Christof Innerhofer, anche finito fuori dal tracciato, e dopo una veloce riunione degli atleti in partenza, la decisione più giusta: cancellare la gara, che ovviamente non sarà recuperata. A questo punto, con sole due discese da disputare, Aleksander Aamodt Kilde ha in tasca la Coppa di specialità con 620 punti, contro i 464 di Vincent Kriechmayr, così come Odermatt è praticamente certo di aver vinto la Coppa generale con 1466 punti contro i 1080 dello stesso Kilde. Per sabato il programma prevede un’altra discesa, con partenza alle 19 (ora italiana), mentre per domenica alle 18 è in programma un superG.