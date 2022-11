Sci: CdM, cancellata per cattiva visibilità la discesa di oggi a Lake Louise, si riprova domani

Sci: CdM, cancellata per cattiva visibilità la discesa di oggi a Lake ...

Sci: CdM, cancellata per cattiva visibilità la discesa di oggi a Lake ...

Sci: CdM, cancellata per cattiva visibilità la discesa di oggi a Lake ...

Lake Louise, 25 nov. -(Adnkronos) - E’ ancora il maltempo il grande protagonista della Coppa del mondo di sci alpino. La prima discesa maschile di Lake Louise, in Canada, è stata infatti cancellata a causa della neve che ancora sta cadendo in queste ore sulla 'Men’s Olympics&...

Lake Louise, 25 nov.

-(Adnkronos) – E’ ancora il maltempo il grande protagonista della Coppa del mondo di sci alpino. La prima discesa maschile di Lake Louise, in Canada, è stata infatti cancellata a causa della neve che ancora sta cadendo in queste ore sulla 'Men’s Olympics' e della cattiva visibilità. Gli organizzatori, in accordo con la Federazione Internazionale, hanno deciso di modificare il programma delle gare nordamericane, spostando la discesa a sabato 26 novembre al posto del supergigante inizialmente previsto, con partenza sempre alle ore 20.30 italiane, mentre domenica 27 novembre è confermato il supergigante alle ore 20.30.

Non è certo un inizio di stagione fortunato per il circuito di coppa, che ha sinora disputato solamente il gigante maschile di Soelden e i due slalom femminili di Levi. Sono invece state cancellati il gigante femminile di Soelden, due discese maschili e due discese femminili a Zermatt/Cervinia e i paralleli di Lech/Zuers.