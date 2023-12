Sci: Cdm, cancellata per maltempo anche la seconda discesa di Beaver Creek

Beaver Creek, 2 dic. -(Adnkronos) - La seconda giornata di gare a Beaver Creek non comincia neppure. In pista ci sono ancora lavori per rimuovere la neve caduta nella notte, ma soprattutto si è alzato un forte vento che ha costretto la giuria prima a ritardare tutte le operazioni pre-gara di ...

Beaver Creek, 2 dic. -(Adnkronos) – La seconda giornata di gare a Beaver Creek non comincia neppure. In pista ci sono ancora lavori per rimuovere la neve caduta nella notte, ma soprattutto si è alzato un forte vento che ha costretto la giuria prima a ritardare tutte le operazioni pre-gara di un’ora e mezza e poi a prendere la decisione di cancellare la discesa, senza neppure far uscire le squadre dagli alberghi. Si riproverà domenica, con il superG, anche se il meteo non promette nulla di buono. L’organizzazione continuerà, comunque, le operazioni di pulizia della pista.