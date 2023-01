Sci: Cdm, Cochran-Siegle il più veloce nella prima prova della discesa di Kitzbuehel e Casse 9°

Kitzbuehel, 17 gen. -(Adnkronos) - Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l’ 83esima edizione dell’Hahnenkamm-Rennen. Una giornata utile agli azzurri per 'assaggiare' la mitica Streif e avere...

Kitzbuehel, 17 gen.

-(Adnkronos) – Prima prova cronometrata per i discesisti di Coppa del mondo a Kitzbuehel, in Austria, dove è ufficialmente cominciata l’ 83esima edizione dell’Hahnenkamm-Rennen. Una giornata utile agli azzurri per 'assaggiare' la mitica Streif e avere qualche indicazione in più in vista della gara.

Miglior tempo allo statuntense Ryan Cochran-Siegle, che ha fermato il cronometro sul tempo di 1’55″38, al secondo posto Aleksander Aamodt Kilde a 13 centesimi, seguito dal tedesco Romed Baumann a soli 2 centesimi dal norvegese.

Nono tempo per Mattia Casse, a 1″23, con il miglior crono nel primo settore di gara. Prova tranquilla per Dominik Paris, il quale ha chiuso all’11esimo posto. Nei primi venti anche Florian Schieder, 18esimo, mentre sono giunti più attardati Christof Innerhofer 26esimo, Matteo Marsaglia 38esimo, Pietro Zazzi 49esimo, Guglielmo Bosca 57esimo e Niccolò Molteni 58esimo.