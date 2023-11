Sci: Cdm, domani primo slalom della stagione a Gurgl, 7 gli azzurri al via

Gurgl, 17 nov. - (Adnkronos) - Domani si aprirà il sipario sulla stagione dello slalom maschile con il primo appuntamento in programma sull’inedita pista austriaca di Gurgl. In gara ci saranno Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurber...

Gurgl, 17 nov. – (Adnkronos) – Domani si aprirà il sipario sulla stagione dello slalom maschile con il primo appuntamento in programma sull’inedita pista austriaca di Gurgl. In gara ci saranno Alex Vinatzer, Tommaso Sala, Giuliano Razzoli, Stefano Gross, Tobias Kastlunger, Simon Maurberger e Matteo Canins. La prima manche è prevista alle ore alle ore 10.45, la seconda alle ore 13.45, con diretta televisiva su Raisport ed Eurosport. L’ultimo podio conquistato dalla squadra azzurra risale al 16 gennaio 2022 con Giuliano Razzoli, terzo a Wengen. Il team, guidato da Simone Del Dio, ha completato la preparazione sulle nevi della Svezia, e ha recuperato anche Tommaso Sala reduce dai postumi dell’infortunio al piatto mediale patito durante il raduno in Argentina.

“Non mi aspetto nulla dalla prima gara -ha detto Sala-, arrivo da pochi giorni sugli sci quindi zero aspettative: ed è un punto di vantaggio. Sono molto sereno e tranquillo, farò quello che sono riuscito a fare fino ad oggi in allenamento. Il ginocchio sta abbastanza bene, anche se mancano chiaramente un po’ di fiducia e continuità, fattori che dipendono sicuramente dalla mancanza di allenamento”. “Alla prima gara di slalom c’è sempre un po’ di tensione -ha aggiunto Vinatzer-, però è bello ricominciare a gareggiare, anche in anticipo rispetto alla Val d’Isère, che rimane comunque una bellissima gara. Le sensazioni nell’ultimo allenamento erano davvero buone e la speranza è quella di riportarle anche in gara: se ci riesco sono a posto”.