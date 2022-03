Sci: Cdm, Duerr al comando dopo 1/a manche slalom Aare, nessuna azzurra nelle 30

Aare, 12 mar. – (Adnkronos) – Lena Duerr è in testa dopo la prima manche dello slalom di Coppa del mondo di Aare. La tedesca chiude con il tempo di 50"73 precedendo la slovacca Petra Vlhova (50"81) e la svedese Anna Swenn-Larsson (50"84).

Quarta la statunitense Mikaele Shiffrin (50"98) seguita dall'austriaca Katharina Liensberger (51"08) e dalla svizzera Michelle Gisin (51"11). Nessuna delle azzurre al via è riuscita ad entrare tra le prime trenta e non potranno così prendere il via nella seconda manche. La migliore è stata Federica Brignone 33esima.