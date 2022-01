Sci: Cdm, francese Miradoli la più veloce nella 2/a prova della discesa di Garmisch

Garmisch, 28 gen. – (Adnkronos) – Romane Miradoli ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda e ultima prova cronometrata – con partenza abbassata allo start del superg causa vento – che precede la discesa femminile di Coppa del mondo a Garmisch (Ger). In vista della quart’ultima prova di specialità della stagione, la francese ha fermato il cronometro sul tempo di 1’15″44 e precede di 21 centesimi l’austriaca Mirjam Puchner.

Terza posizione per l’elvetica Corinne Suter a 39 centesimi.

Diciannovesima posizione per Nadia Delago, migliore azzurra, che ha chiuso con un ritardo di 1″48. Elena Curtoni ha fatto segnare il 26esimo tempo a 2″15, Nicol Delago 28esima a 2″20, Francesca Marsaglia 31esima a 2″64, Karoline Pichler 36esima a 3″00 e Roberta Melesi 37esima a 3″14. Federica Brignone non ha preso parte al via della seconda prova a scopo precauzionale, dopo una leggera indisposizione accusata nella notte.

Il programma gare prevede la discesa sabato 29 gennaio alle ore 11.30, seguita dal supergigante di domenica 30 gennaio alle ore 11.30. Ricordiamo che la graduatoria di discesa vede al comando l’assente Sofia Goggia con 400 punti, seguita da Ramonma Siebenhofer con 264 e l’altra assente Breezy Johnson con 240.