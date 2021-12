Lake Louise, 5 dic. – (Adnkronos) – Dopo i due successi in discesa Sofia Goggia concede il tris sulla pista di Lake Louise, trionfando anche in superG. La bergamasca, al 14° successo in Coppa del Mondo, si impone con il tempo di 1'18"28 precedendo la svizzera Lara Gut-Behrami (1'18"39) e l'austriaca Mirjam Puchner (1'28"72).

Per l'Italia buone anche le prove di Federica Brignone (1'18"81) quinta ed Elena Curtoni (1'18"92) settima.