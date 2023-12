Sci: Cdm, Kriechmayr vince il SuperG della Val Gardena e Casse 7°

Roma, 15 dic. - (Adnkronos) - Vincent Kriechmayr vince il SuperG della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. L'austriaco ferma i cronometri sul tempo di 1'28"39 precedendo di un soffio il connazionale Daniel Hemetsberger (1'28"41) e lo svizzero Marco Oder...

Roma, 15 dic. – (Adnkronos) – Vincent Kriechmayr vince il SuperG della Val Gardena, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. L'austriaco ferma i cronometri sul tempo di 1'28"39 precedendo di un soffio il connazionale Daniel Hemetsberger (1'28"41) e lo svizzero Marco Odermatt (1'28"42). Quarto posto per il francese Cyprien Sarrazin (1'28"51) che si lascia alle spalle l'austriaco Marco Schwarz (1'28"52) e il canadese James Crawford (1'28"54). Settimo e nono posto per i due azzurri Mattia Casse (128"68) e Guglielmo Bosca (1'28"78).