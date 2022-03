Sci: Cdm, Kristoffersen vince gigante Kranjska Gora e De Aliprandini 6°

Kranjska Gora, 12 mar. -(Adnkronos) – Dopo la doppia vittoria negli slalom di Garmisch Henrik Kristoffersen, in netta crescita di rendimento in questo finale di stagione, torna alla vittoria anche in gigante. Quarto successo stagionale per il norvegese grazie al tempo di 2’18″28, su una Podkoren 3 in grande spolvero, che ha tenuto benissimo il passaggio degli atleti.

In una seconda manche davvero emozionante, Kristoffersen ha battuto il giovane compagno di squadra Lucas Braathen, sempre più frequentemente sul podio, per 33 centesimi, pari merito con il vincitore della Coppa di specialità, lo svizzero Marco Odermatt, quattro vittorie stagionali, e due secondi posti, prima della gara di domenica e di quella delle Finali: il vero dominatore della specialità. Con 560 punti, Odermatt chiude il discorso, visto che Kristoffersen ne ha 353.

Gran recupero dell'elvetico Loic Meillard, risalito ai piedi del podio dalla 18/a posizione di metà gara. Quinto è l'austrico Stefan Brennsteiner e sesto Luca De Aliprandini, che perde due posizioni dopo il quarto posto della prima manche e rimane a 81 centesimi dal leader di classifica. Il trentino delle Fiamme Gialle ha attaccato al massimo delle sue possibilità nella seconda manche, cercando di recuperare sui migliori. Non ci è completamente riuscito, ma la sua è un’altra prestazione di altissimo livello, come De Aliprandini sta mostrando dai Mondiali di Cortina dello scorso anno.

Buona gara per il 20enne bergamasco Filippo Della Vite, che si piazza 21/o posto e porta a tre le gare a punti nella stagione, dopo il 20/o posto dell’Alta Badia e il 16/o di Bansko. Punti anche per Hannes Zingerle, 23/o e Giovanni Borsotti, 24/o, che potrà confermarsi nella gara di domenica all’interno dei top 25 e quindi partecipare alle Finali della prossima settimana, quale secondo azzurro.

Domenica il secondo gigante con prima manche alle 9.30 e seconda alle 12.30 e diretta su Rai Sport.