Sci: Cdm, Odermatt leader dopo 1/a manche gigante Kranjska Gora e Della Vite sesto

Kranjska Gora, 12 mar. -(Adnkronos) – E’ ancora Marco Odermatt a guidare la classifica dopo la prima manche, nel secondo gigante di Kranjska Gora, con il tempo di 1’12″16, e 28 centesimi di vantaggio su Alexis Pinturault, tornato ad altissimi livelli anche nella disciplina delle porte larghe. Al terzo posto Henrik Kristoffersen, sempre competitivo, soprattutto quando la tracciatura presenta maglie più strette, come in questa prima manche: 47 centesimi il distacco del norvegese.

Molto buona la prima manche degli azzurri, con Filippo Della Vite che si piazza al sesto posto con 1″11 di distacco da Odermatt, seguito da Luca De Aliprandini a 1″66. Molto bene anche Hannes Zingerle, per la prima volta allo start con un pettorale fra i primi trenta. Il badiotto stacca il 13/o tempo con 2″95 di ritardo dal migliore, e mette le premesse per un buon piazzamento finale. Prende la qualificazione Tobias Kastlunger con il pettorale 58 e 4″02 gap rispetto a Odermatt. Out invece Giovanni Borsotti. Fuori dai trenta Alex Hofer con 4″54 di svantaggio, Alex Vinatzer con 4″71 di ritardo e un grave errore prima del piano, non è partito invece Simon Maurberger.

La gara è decisiva per la Coppa di specialità, perché se Odermatt chiuderà la giornata con più di 100 punti di vantaggio rispetto a Kristoffersen si sarà aggiudicato aritmeticamente anche questo globo di cristallo dopo quelli già in bacheca del superG e della generale.