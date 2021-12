Val D'Isere, 11 dic. (Adnkronos) – Lo svizzero Marco Odermatt con il tempo complessivo di 2.12.31 ha vinto lo slalom gigante di Val d'Isere, terzo successo stagionale. Secondo posto per il francese Alexis Pinturault in 2.12.90 e terzo per l'austriaco Manuel Feller in 2.13.55.

Ai piedi del podio l'azzurro Luca de Aliprandini che chiude con il quarto tempo in 2.13.62.