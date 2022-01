Sci: Cdm, Odermatt vince superG Wengen e Paris 7°

Wengen, 13 gen. – (Adnkronos) – Sesta vittoria stagionale in Coppa del mondo per Marco Odermatt, la seconda in superG per il 24enne elvetico sulla pista del Lauberhorn, a Wengen. Il superG, che tornava sulla prestigiosa pista svizzera dopo 28 anni, ha visto la vittoria netta del padrone di casa con il tempo di 1’29″00, 23 centesimi meglio del norvegese Aleksander Aamodt Kilde, partito molto forte nella parte alta del tracciato, ma poi un po’ impreciso in basso.

Terzo posto per l'austriaco Matthias Mayer, a 58 centesimi da Odermatt.

Buona gara per gli azzurri di punta. Dominik Paris è settimo a 98 centesimi da Odermatt, con una prima parte del tracciato molto veloce, seguito ad un solo centesimo da Christof Innerhofer, che trova il miglior risultato stagionale e conferma quanto di buono mostrato nelle prove della discesa.