Lake Louise, 3 dic.

– (Adnkronos) – A distanza di 24 ore Sofia Goggia concede il bis e trionfa anche nella seconda discesa libera di Lake Louise, valida per la Coppa del mondo di sci alpino. Sulle nevi canadesi la trentenne bergamasca si impone con il tempo di 1'28"96 davanti all'austriaca Nina Ortlieb (1'29"30) e alla svizzera Corinne Suter (1'29"33). Per Goggia è la vittoria numero 19 in carriera in Coppa del Mondo.