Sci: Cdm, troppo vento a Beaver Creek, cancellato anche il superG

Beaver Creek, 3 dic. -(Adnkronos) – Niente da fare per gli organizzatori americani e per la giuria della Fis, guidata da Markus Waldner. Dopo le due cancellazioni delle discese nei giorni scorsi, oggi è stato cancellato anche il superG maschile. Troppo vento in pista e la neve che era caduta nei giorni passati è stata ributtata all’interno della traccia dalle folate che hanno spazzato le montagne del Colorado. Gli atleti tornano dagli Usa con altre tre gare da recuperare e il calendario della velocità che deve ancora aprirsi. La prossima tappa veloce è programmata in Val Gardena, dove si recupererà, giovedì 14 dicembre, una delle discese cancellate a Zermatt/Cervinia, poi si svolgerà il superG, il venerdì 15, e quindi la discesa storica, sabato 16 dicembre prossimo.