Sci: CdM, Vlhova al comando dopo prima manche slalom Zagabria

Zagabria, 4 gen. – (Adnkronos) – Petra Vlhova è al comando dopo la prima manche dello slalom femminile di Zagabria, valido per la Coppa del mondo di sci alpino. La 26enne slovacca ferma il cronometro sul tempo di 55”59. Alle sue spalle la statunitense Mikaela Shiffrin che paga 64 centesimi e la svizzera Wendy Holdener staccata di 81 centesimi.

Una sola azzurra alla seconda manche: si tratta di Lara Della Mea, qualificata con il 23esimo tempo. La 22enne appartenente al Centro Sportivo Esercito chiude la sua prova in 59”75 a 3”76 dalla leader. Fuori dalle prime trenta Sophie Mathiou: la carabiniera valdostana ha terminato in 37esima posizione. Out Anita Gulli e Marta Rossetti.