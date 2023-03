Sci: Cip, concluso al Tonale l'evento riservato ai bambini con disabilità intellettivo-relazionale

Roma, 23 mar. – (Adnkronos) – Si è chiuso oggi, a Passo del Tonale, il Campus di Avviamento agli Sport Paralimpici Invernali riservato a bambine e bambini con disabilità intellettivo-relazionali. L’iniziativa, organizzata dal Comitato Italiano Paralimpico, si è svolta dal 19 al 23 marzo e si è avvalsa del coordinamento tecnico del maestro Alberto Tosa.

Quattro giorni che hanno avuto lo scopo di promuovere e valorizzare l’attività sportiva paralimpica giovanile attraverso un percorso multidisciplinare di orientamento e avviamento alle discipline sportive paralimpiche, grazie a tecnici specializzati che hanno coinvolto le bambine e i bambini partecipanti in percorsi ludico ricreativi e in programmi di orientamento e avviamento a ciascuna disciplina sportiva attraverso attività motoria, fisica e sportiva.

Ora l’appuntamento con i Campus Paralimpici Invernali è a Cortina d’Ampezzo, dove dal 26 al 30 marzo venti ragazze e ragazzi con disabilità fisiche e visive si ritroveranno per provare le discipline dello sci alpino, dello snowboard e degli sport del ghiaccio.

“Con questo Campus si chiude un’altra tappa di un percorso entusiasmante, che ha visto bambine e bambine avvicinarsi per la prima volta agli sport invernali. In questo modo speriamo di poter avviare alla pratica sportiva tanti giovani con disabilità e, chi sa, magari trovare qualche campione per il futuro. Al di là dell’aspetto agonistico, ciò che reputo più importante è aver creato un momento di socialità e di confronto che, ci auguriamo, possa avere un seguito anche nella vita di tutti i giorni di queste famiglie e dei loro figli. Con la tappa di Cortina d’Ampezzo, la prossima settimana, chiuderemo il percorso di quest’anno per quanto riguarda gli sport invernali. Possiamo però già tracciare un bilancio che non possiamo che definire straordinario e che ci rafforza nella convinzione che la strada intrapresa è quella giusta, come confermano la grande partecipazione e gli apprezzamenti ricevuti”, ha dichiarato il Presidente del CIP Luca Pancalli.