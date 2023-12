Sci: Compagnoni, 'rivalità Goggia-Brignone positiva per entrambe, stanno dando il meglio'

Roma, 19 dic. – (Adnkronos) – "La rivalità tra Federica e Sofia è positiva per entrambe, si stanno stimolando a vicenda a dare il meglio. E' un bene per lo sci italiano. Sono due grandi campionesse nel pieno della maturità agonistica, con caratteristiche tecniche differenti e questo rende tutto più bello e avvincente. Auguro loro di continuare così". Così all'Adnkronos la leggenda dello sci italiano Deborah Compagnoni momento in merito alla rivalità tra Federica Brignone e Sofia Goggia, che lo scorso fine settimana a Val d'Isere hanno conquistato rispettivamente la 24/a e la 23/a vittoria in Coppa del Mondo. "Dal punto di vista della naturalezza della sciata mi rivedo di più in Federica senza nulla togliere a Sofia che è una grandissima velocista e ha dimostrato in tantissime occasioni un coraggio straordinario -aggiunge la tre volte campionessa olimpica-. A Sofia mi accomunano purtroppo i tanti infortuni avuti in carriera e la sua capacità di recupero e la forza di volontà che ci mette ogni volta è davvero ammirevole".