Sci di fondo: Cdm, doppietta norvegese nella 50 km a tecnica libera di Oslo

Oslo, 12 mar. – (Adnkronos) – Festival norvegese nell’inedita 50 km femminile in tecnica libera disputata sulla collina di Holmenkollen, sopra Oslo. Ragnhild Gloeersen Haga ha conquistato il successo con il tempo complessivo di 2h13’36″1, grazie al quale ha preceduto la connazionale Astrid Oeyre Slind, staccata di appena 3 decimi al termine di uno sprint appassionante che ha coinvolto pure la statunitense Jessie Diggins, alla fine terza a 5 decimi dalla vittoria. Diciannovesima posizione per Franceca Franchi, unica azzurra iscritta. La trentina, reduce dal brillante Mondiale di Planica, è rimasta a contatto con il gruppo delle migliori fino oltre metà gara, poi ha pagato la fatica, concludendo la giornata con un ritardo di 5’19”. La classifica generale di Coppa del mondo si aggiorna con i 1505 punti dell’assente Tiril Udnes Weng, avvicinata da Diggins che sale a 1461. Prossimo appuntamento a Drammen (Nor) martedì 14 marzo con una sprint in tecnica classica.