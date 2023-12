Sci di fondo: Cdm, Klaebo vince la sprint di Trondheim e Pellegrino fuori ai quarti

Trondheim, 15 dic. -(Adnkronos) – Johannes Klaebo si conferma il fondista più forte assicurandosi la sprint di Trondheim, la sede norvegese che nel 2025 ospiterà i Mondiali di sci nordico. Il padrone di casa ha imposto la legge del più forte, presentandosi al traguardo nella finale a sei con un buon margine di vantaggio sul francese Lucas Chanavat, secondo, e sul connazionale Harald Amundsen, in un atto conclusivo che vedeva ben cinque atleti rapprentanti della nazione che domina il circuito. Fuori nei quarti di finale Federico Pellegrino: il valdostano, uscito dalle qualificazioni con il ventesimo tempo, ha concluso la propria run al quarto posto. Non avevano superato il taglio Michael Hellweger (33simo), David Graz (41simo), non è partito Elia Barp. Nella gara femminile il successo è andato alla norvegese Kristine Stavaas Skistad davanti alle svedesi Linn Svahn e Emma Ribom, fuori dal podio la statunitrense Jesse Diggins, la tedesca Victoria Carl e la norvegese Lotta Udnes Weng. Non erano rpesenti italiane al via. Il programma prosegue sabato 16 dicembre con le skiathlon, domenica 17 dicembre chiusura con le 10 km in tecnica classica.