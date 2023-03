Sci di fondo: Cdm, Mocellini e Monsorno fuori ai quarti nella sprint di Drammen

Drammen, 14 mar. -(Adnkronos) - Kristine Skistad, dopo aver dominato le qualifiche, ha vinto la sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo sulle nevi di Drammen, in Norvegia. La padrona di casa ha collezionato la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito, dopo q...

Drammen, 14 mar. -(Adnkronos) – Kristine Skistad, dopo aver dominato le qualifiche, ha vinto la sprint in tecnica classica valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo sulle nevi di Drammen, in Norvegia. La padrona di casa ha collezionato la seconda vittoria in carriera sul massimo circuito, dopo quella dello scorso 28 gennaio a Les Rousses nel medesimo format di gara. Seconda piazza per la svedese e campionessa mondiale in carica Jonna Sundling, che ha preceduto la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Tiril Udnes Weng. Nicole Monsorno, unica azzurra impegnata in gara, ha terminato la competizione nella batteria dei quarti di finale, complice anche una caduta sul rettilineo finale.

Nella gara maschile il solito Johannes Klaebo si è portato a casa il sedicesimo successo in stagione. Il norvegese è arrivato a quota 37 successi nelle gare sprint di Coppa del Mondo, calando il poker a Drammen, località in cui appunto ha vinto 4 volte. Secondo posto per il connazionale Erik Valnes, davanti al francese Richard Jouve, vincitore nel 2022, e unico non norvegese tra i finalisti della sprint odierna. Simone Mocellini è purtroppo stato eliminato nella sua batteria a causa di una caduta nel contatto con il ceco Cerny. Out nelle qualifiche Federico Pellegrino, così come Alessandro Chiocchetti.