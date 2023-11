Sci di fondo: Cdm, Pellegrino guida i nove convocati per l’esordio di Ruka

Roma, 15 nov. - (Adnkronos) - Sono complessivamente nove i convocati dal responsabile tecnico Markus Cramer per la prima tappa di Coppa del mondo, in programma a Ruka (Fin) dal 24 al 26 novembre con una sprint in tecnica classica, una 10 km in tecnica classica e una 20 km in tecnica libera maschile ...