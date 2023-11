Sci di fondo: Cdm, Pellegrino quarto nella sprint a tecnica classica di Ruka, vince Valnes

Ruka, 24 nov. – (Adnkronos) – Comincia con quarto posto l’avventura di Federico Pellegrino nella Coppa del mondo di sci di fondo maschile. Il trentatreenne valdostano ha combattuto generosamente nella sprint in tecnica classica di Ruka che ha aperto la stagione, vinta dal norvegese Erik Valnes davanti al francese Richard Jouve e al detentore della sfera di cristallo Johannes Klaebo. Qualificatosi al mattino con il venticinquesimo tempo, Pellegrino ha mostrato una buona condizione sia nella batteria dei quarti, ma soprattutto in semifinale, dove ha staccato la concorrenza sull’impegnativa salita che portava al traguardo. In finale Valnes e Jouve si sono dimostrati di una spanna superori alla concorrenza, tuttavia Pellegrino ha impegnato fino alla linea del traguardo Klaebo, alla fine davanti all’azzurro per la sua grande capacità di sprintare, ma le sensazioni mostrate dal campione valdostano lasciano ben sperare per il proseguimento del fine settimana. Non ce l’hanno fatta invece a superare le qualificazioni Elia Barp, 33° a 6″03, Davide Graz 35° a 6″19 e Francesco De Fabiani 52° a 7″76.

In campo femminile il festival svedese (con quattro finaliste su sei) è stato vinto da Emma Ribom, al terzo successo nella specialità, che ha preceduto con margine la connazionale Jonna Sundling e la norvegese Kristine Stavaas Skistad. Fuori dal podio Frida Karlsson, Linn Svahn e Jasmi Joensuu, mentre Caterina Ganz (unica azzurra al via) ha superato la forca delle qualificazioni, uscendo nella batteria dei quarti di finale, per il trentesimo posto conclusivo. Sabato 25 nvoembre il programma prosege con la disputa della 10 km in tecnica classica (donne alle ore 10 e uomini alle ore 15), domenica chiusura del trittico con la 20 km in tecnica libera.