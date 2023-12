Sci di fondo: Cdm, Pellegrino supera il turno preliminare nella sprint di Trondheim

Trondheim, 15 dic. -(Adnkronos) – Johannes Klæbo è irresistibile sulle nevi di casa di Trondheim (Norvegia) nel turno di qualificazione della prima sprint in tecnica libera della stagione di Coppa del Mondo. Sulla pista che nel 2025 ospiterà i Campionati Mondiali di sci nordico, il norvegese ha fatto segnare il tempo di 2’44”33 con un vantaggio di 1”01 sul cinese Qiang Wang e 1”17 sul francese Lucas Chavanat. Tra gli azzurri, il solo Federico Pellegrino è riuscito a superare il taglio del turno preliminare: il campione di Nus ha ottenuto il 22° tempo con un ritardi di 7”41 da Klæbo. Appena fuori dalla top30 invece l’altoatesino Michael Hellweger (33°) mentre Davide Graz ha chiuso con il 41° tempo, non partito Elia Barp. Nessuna italiana al via invece nella sprint femminile con il turno di qualificazione che ha visto imporsi la svedese Linn Svahn in 3’09”94 davanti alla finlandese Jasmi Joensuu (+1”11) e alla tedesca Victoria Carl (+2”01).