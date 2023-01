Sci di fondo: Cdm, svedese Andersson vince la 20 km in tecnica classica di Les Rousses

Les Rousses, 29 gen. (Adnkronos) - Ebba Andersson si è imposta nella 20 km a tecnica classica femminile con partenza in linea che ha chiuso la tre giorni di Coppa del mondo sulla pista di Les Rousses, in Francia. La svedese ha terminato il percorso in 55’37″2, precedendo la finlan...

(Adnkronos) – Ebba Andersson si è imposta nella 20 km a tecnica classica femminile con partenza in linea che ha chiuso la tre giorni di Coppa del mondo sulla pista di Les Rousses, in Francia. La svedese ha terminato il percorso in 55’37″2, precedendo la finlandese Kerttu Niskanen di 22″1 e la norvegese Astrid Slind di 1’20″4. Ventiduesima posizione per Anna Comarella, che ha preceduto di una posizione Francesca Franchi, ventitreesima, a punti anche Caterina Ganz ventiseiesima e Cristina Pittin ventinovesima.

In classifica generale la norvegese Tiril Weng comanda con 1447 punti davanti a Niskanen con 1245.