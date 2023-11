Sci di fondo: Ganz quinta nella sprint a tecnica classica di Olos, Pellegrino out in semifinale

Olos, 10 nov. - (Adnkronos) - Buon quinto posto per Caterina Ganz nella sprint classica Fis di Olos, in Finlandia, dove la Nazionale di fondo sta svolgendo una sessione di allenamento. Nella gara odierna, la 27enne finanziera azzurra, si è ben destreggiata sin dalle qualificazioni, riuscendo ...

Olos, 10 nov. – (Adnkronos) – Buon quinto posto per Caterina Ganz nella sprint classica Fis di Olos, in Finlandia, dove la Nazionale di fondo sta svolgendo una sessione di allenamento. Nella gara odierna, la 27enne finanziera azzurra, si è ben destreggiata sin dalle qualificazioni, riuscendo ad approdare – unica italiana – ai turni di finale. Finali svolte a buon ritmo: seconda nei quarti, terza e ripescata nella semifinale, per poi chiudere con il quinto tempo a 3″44 dalla vincitrice, la tedesca Pia Fink. Sul podio finiscono anche le norvegesi Anna Svebdsen e Andrea Gulbrandsen. Si erano fermate alle qualificazioni le altre azzurre presenti. Quattro, invece, erano gli uomini qualificati per i turni di finale: Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Davide Graz ed Elia Barp. Il solo Pellegrino è riuscito però ad approdare alla semifinale, dove si è fermato, classificandosi sesto in una run velocissima. Buona comunque la prima sgambata stagionale per il poliziotto di Nus. La gara maschile è stata vinta dal norvegese Erik Valnes, davanti al finlandese Lauri Vuorinen e all’altro norvegese Mattis Stenshagen.