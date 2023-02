Sci di fondo: Mondiali, Diggins vince la 10 km skating e Franchi sesta

Planica, 28 feb. - (Adnkronos) - Jessie Diggins si è aggiudicata a sorpresa la medaglia d’oro nella 10 km in skating femminile nella prima gara della seconda settimana dei Mondiali di Planica, in Slovenia. La statunitense, classe 1991, vincitrice con il tempo di 23’40”8, ha ...

– (Adnkronos) – Jessie Diggins si è aggiudicata a sorpresa la medaglia d’oro nella 10 km in skating femminile nella prima gara della seconda settimana dei Mondiali di Planica, in Slovenia. La statunitense, classe 1991, vincitrice con il tempo di 23’40”8, ha ottenuto la prima affermazione iridata a livello individuale, dopo che in precedenza aveva ottenuto ben quattro medaglie Mondiali, di cui un oro nella team sprint ai Mondiali in Val di Fiemme del 2013.

Diggins si è messa alle spalle le due svedesi Frida Karlsson – al secondo argento in questa rassegna dopo quello nella skiathlon -, staccata di 14 centesimi ed Ebba Andersson, terza a 19”5, favorita della vigilia. Fuori dal podio le norvegesi Anne Kalvaa e Ingvild Oestberg, rispettivamente al quarto e quinto posto.

Francesca Franchi è stata nuovamente la migliore delle italiane, grazie ad uno splendido sesto posto, che è valso anche il miglior risultato individuale in carriera per l’azzurra.

La 25enne finanziera di Molveno è apparsa in grandissima forma in questi Mondiali, ed ha centrato un altro risultato importantissimo, frutto di una prestazione ottima in cui ha recuperato terreno dopo ogni chilometro, per concludere a 51”2 dalla vincitrice. Ha chiuso al 30esimo posto Federica Sanfilippo attardata di 2’07”77, mentre Martina Di Centa ha terminato poco dietro (33esima) a 2’23”3.