Sci: dieci azzurri convocati per le due discese maschili di Zermatt-Cervinia

Cervinia, 31 ott. - (Adnkronos) - Il direttore tecnico Max Carca ha ufficializzato le convocazioni in vista della doppia discesa maschile dello Speed Opening di Zermatt/Cervinia di sabato 11 e domenica 12 novembre, un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratterà per l...

Cervinia, 31 ott. – (Adnkronos) – Il direttore tecnico Max Carca ha ufficializzato le convocazioni in vista della doppia discesa maschile dello Speed Opening di Zermatt/Cervinia di sabato 11 e domenica 12 novembre, un appuntamento inedito per la Coppa del mondo perché si tratterà per la prima volta nella storia di una gara transfrontaliera, con partenza sul versante svizzero dalla Gobba di Rollin a quota 3720 metri per gli uomini (le donne partiranno invece ad una quota più bassa, pari a 3485 metri) e arrivo a Laghi Cime Bianche a quota 2840 metri. Al via delle prove in programma fra mercoledì 8 a venerdì 10 novembre ci saranno Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca. L’Italia può schierare in gara fino a un massimo di otto atleti.