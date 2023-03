Sci: finali Cdm, Gauche la più veloce nelle prima prova della discesa di Soldeu e Goggia 10/a

Soldeu, 13 mar. - (Adnkronos) - La francese Laura Gauche si impone nella prima prova cronometrata della discesa femminile di Soldeu con il tempo di 1’32″33 e precede Nina Ortlieb per 39 centesimi e Corinne Suter per 58.Prova di 'assaggio' per le azzurre, la migliore delle quali...