Sci: Finali Cdm, Svizzera vince team event di Meribel

Meribel, 18 mar. – (Adnkronos) – La giovane Svizzera schierata dai tecnici trionfa nel Team Event di Meribel, grazie all’energia e alla reattività di atleti che gareggiano in Coppa Europa. Delphine Derbellay, Livio Simonet, Andrea Ellenberger e Fadri Janutin battono 3 a 1 l’Austria medaglia d’oro olimpica nella finale e si aggiudicano l’ultima gara a squadre stagionale.

Nella finale per il terzo e quarto posto è stata la Germania a battere sempre per 3 a 1 la Norvegia e a conquistare il podio.

Fuori ai quarti di finale l’Italia che viene sconfitta 3 a 1 dalla Germania, con la sola vittoria di Federica Brignone, e le sconfitte di Giovanni Borsotti, Marta Bassino e Luca De Aliprandini. “La mia avversaria ha sbagliato in partenza e quindi sono scesa tranquilla – ha detto Brignone -.

Nei grandi eventi è un format che ci può stare, ma per chi come me fa tutte le discipline è davvero difficile prepararla”.

“La neve è molto scivolosa – ha detto De Aliprandini -, per me è stato un bene fare la gara oggi, perché ho potuto testare questa neve molto diversa da quella di Courchevel. E’ una disciplina che mi piace, purtroppo non riesco ad allenarla. Faccio fatica ad avere una costanza di alto livello su più manche”.

Per sabato sono in programma il gigante maschile (ore 9 e 12) e lo slalom femminile (ore 10.30 e 13.30) con diretta su Rai Sport