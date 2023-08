Sci: Fisi, contusione ossea per Sala

Roma, 28 ago. – (Adnkronos) – Lo slalomista azzurro Tommaso Sala ha lasciato la trasferta sudamericana della nazionale di sci alpino ed è rientrato in Italia a seguito di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro senza interessamento dei legamenti. Visitato accuratamente a Milano da Andrea Panzeri, Presidente della Commissione Medica Fisi, è emersa una forte contusione ossea con una piccola sofferenza del menisco. Il poliziotto brianzolo comincerà già domani il percorso riabilitativo che durerà 45 giorni. Sala è caduto in allenamento sulle nevi argentine avvertendo immediato dolore. E’ stato sottoposto a risonanza magnetica e tac in Argentina e i primi esami avevano escluso l’interessamento dei legamenti.