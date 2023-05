Sci: Fisi, costituita la commissione degli atleti, Stuffer presidente

Milano, 3 mag. – (Adnkronos) – E’ stata costituita la Commissione Atleti Fisi, in rappresentanza degli atleti di tutte le discipline gestite dalla Federazione. Il presidente è Verena Stuffer, già componente della Commissione Atleti della Federazione Internazionale. Mentre il vicepresidente è Matteo Marsaglia. Ecco tutti i componenti della neonata Commissione: Verena Stuffer – Presidente; Matteo Marsaglia – Vice Presidente (sci alpino maschile – Fis); Federico Pellegrino – Commissione Atleti Coni (sci di fondo – Fis); Elena Curtoni (sci alpino femminile); Nicolò Ernesto Canclini – Rappresentante atleti Ismf (sci alpinismo); Emanuel Becchis (ski roll – sport estivi – Fis); Mattia Gaspari – Rappresentante atleti IBSF (skeleton e bob); Ivan Nagler (slittino – Fil); Dorothea Wierer (biathlon – Ibu); Michela Moioli (snowboard – Fis); Veronica Gianmoena (salto e combinata nordica – Fis); Leonardo Donaggio (freestyle – Fis).

“Dal momento in cui sono stata eletta in Consiglio Federale – ha detto Stuffer -, avevo l’obiettivo di creare una Commissione composta da atleti delle varie discipline. L’obiettivo è quello di creare una struttura che sia stabile negli anni, che possa proseguire il suo lavoro nel tempo e che possa anche crescere. Gli atleti possono rivolgersi al componente di riferimento della loro disciplina ed esporre ciò che riguarda loro o la loro squadra, nel male e nel bene. Ogni due-tre mesi terremo incontri on-line, e cercheremo di sfruttare gli eventi federali per incontrarci di persona. L’obiettivo è di portare alcuni argomenti all’attenzione del Consiglio e poter quindi supportare le squadre”.

“Abbiamo dato seguito a una volontà del Cio e del Coni – ha aggiunto Marsaglia – che aveva già creato la Commissione Atleti a Roma, e stilato un regolamento. Verena ha adattato le norme alle peculiarietà della FISI ed è nata la Commissione federale. Ne fanno parte i rappresentanti di ogni disciplina. Abbiamo già avuto un primo incontro ed è già emerso qualche tema interessante. L’obiettivo è quello di dare più voce agli atleti e passare loro più informazioni. Se ci sono problemi, farli emergere per portarli all’attenzione del Consiglio Federale. E’ un primo passo importante per valorizzare la figura dell’atleta anche come persona. Non siamo un sindacato, ma c’è la volontà di collaborare con tutti per ottimizzare i rapporti tra la struttura federale e chi lavora al di fuori, sui campi di gara”.