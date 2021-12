Sci: Fisi in lutto, morto a 75 anni Alessandro Casse, ex campione mondiale del km lanciato

Roma, 22 dic. – (Adnkronos) – Lutto per la famiglia degli sport invernali. Nella notte è scomparso all'età di 75 anni Alessandro Casse, papà di Mattia, grande campione del chilometro lanciato. Lo rende noto la Fisi. In carriera aveva partecipato a numerose edizioni dei campionati mondiali di specialità, vincendo la medaglia d’oro in due occasioni: la prima nel luglio 1971 sulla pista del Plateau Rosà con la velocità di 184,143 km/h, e successivamente nel 1973, portando il limite a 184,237 km/h.

Sandro Casse ha trasmesso la passione per la velocità al figlio Mattia, ora una delle punte della Nazionale di discesa e superG.