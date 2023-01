Sci: Fisi, presentate le tute da gare che gli azzurri indosseranno ai mondiali 2023

Cortina, 30 gen.

– (Adnkronos) – A Cortina d’Ampezzo si è tenuta la conferenza stampa di presentazione delle divise di gara EA7 Emporio Armani che gli atleti delle Nazionali italiane indosseranno ai Mondiali di bob e skeleton, slittino, sci alpino, biathlon, freestyle e snowboard, sci di fondo, combinata nordica e di salto con gli sci. La presentazione è avvenuta a conclusione delle due gare di supergigante maschile della Coppa del mondo di sci alpino, non disputate nelle scorse settimane in Val Gardena e Lake Louise e recuperate sabato 28 e domenica 29 gennaio alla Olympia delle Tofane della prestigiosa località bellunese.

Le tute presentate oggi, realizzate in tessuto tecnico nel colore azzurro intenso identificativo della Nazionale, sono state messe a punto avvalendosi delle più avanzate tecnologie, per favorire le migliori prestazioni. EA7 Emporio Armani in qualità di nuovo Official Technical Outfitter della Federazione Italiana Sport Invernali (Fisi) fornirà agli atleti capi tecnici per le competizioni, e prodotti e accessori per il tempo libero da indossare per tutte le manifestazioni sciistiche fino alle Olimpiadi Invernali Milano/Cortina 2026.

Il legame di Giorgio Armani con il mondo degli sport invernali, avviato nel 2012 attraverso le collaborazioni con le scuole di sci italiane e svizzere, si è consolidato nel tempo grazie al Winter Tour, il format-evento che dal 2014 coinvolge ogni stagione gli appassionati della montagna, offrendo loro esperienze uniche con iniziative legate allo sport e all’intrattenimento, toccando alcune delle località di montagna più rinomate. Confermato dalla collaborazione con il Coni per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Sochi 2014, Pyeongchang 2018 e Pechino 2022, il legame prosegue ora con questo importante progetto che estende la presenza del brand alle più importanti competizioni internazionali, coinvolgendo i migliori atleti del mondo.

EA7 nasce nel 2004 come declinazione sportiva e performante di Emporio Armani. La linea fonde ricerca, innovazione e stile, e ha sviluppato negli anni una forte identità. Propone oggi un abbigliamento tecnico e leisure rivolto agli appassionati e ai professionisti dello sport. Il logo fa riferimento a sette diversi ambiti sportivi: training, tennis, basket, driving, water sports, mountain, golf.