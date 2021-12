Sci fondo: CdM, Pellegrino a caccia del primo podio nelle sprint di Dresda

Dresda, 14 dic. – (Adnkronos) – Sono sette i convocati dal direttore tecnico Alfred Stauder per la quarta tappa di Coppa del mondo di sci di fondo in programma a Dresda, in Germania. Sulla pista tedesca saranno impegnati Federico Pellegrino, Francesco De Fabiani, Michael Hellweger e Simone Mocellini, tra gli uomini, mentre saranno presenti nella gara femminile Greta Laurent, Nicole Monsorno ed Elisa Brocard.

Il programma gare prevede una sprint maschile ed una femminile in tecnica libera, fissate per sabato 18 dicembre dalle ore 11.30, e la team sprint, sempre maschile e femminile, domenica 19 alle ore 12.00.