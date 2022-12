Sci fondo: Cdm, svedese Frida Karlsson vince la 20 km tecnica classica di Lillehammer

Lillehammer, 4 dic.

-(Adnkronos) – E’ ancora la Svezia a fare la voce grossa nella 20 km a tecnica classica femminile che ha chiuso la tre giorni di Coppa del mondo sulla pista norvegese di Lillehammer. Il successo (il secondo dopo quello di Ruka di settimana scorsa, arrivato sulla medesima distanza ma in tecnica libera) è andato a Frida Karlsson, che ha preceduto in volata sul traguardo la norvegese Tiril Udnes Weng e la compagna di squadra Ebba Andersson, al termine di una gara tattica che ha visto una decina di concorrenti arrivare allo sprint conclusivo in grado di lottare per il podio.

Due le azzurre al via: Caterina Ganz è giunta ventisettesima a 1’31″8 e Anna Comarella trentunesima a 1’36″1.