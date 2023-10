Sci: gigantisti e slalomisti azzurri di Coppa del mondo in pista a Pitztal dal 15 al 19 ottobre

Sci: gigantisti e slalomisti azzurri di Coppa del mondo in pista a Pitztal da...

Roma, 12 ott. - (Adnkronos) - Parte da Pitztal la marcia di avvicinamento della squadra maschile di gigante all’esordio in Coppa del mondo, sul ghiacciaio del Rettenbach, in Austria, previsto domenica 29 ottobre (prima manche ore 10.00, seconda manche ore 13.00). Il direttore tecnico Massimo C...