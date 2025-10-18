Sci, Goggia: buone sensazioni, orgogliosa per l'Olimpiade in casa

Milano, 18 ott. (askanews) – A Milano, al Media Day FISI dell’Apreski Milano Mountain Show, Sofia Goggia fa il punto sul suo stato di forma alla vigilia della stagione agonistica e delle Olimpiadi, che vede con meno “pressione” ma con l’orgoglio di vivere la rara occasione di correre un’Olimpiade in casa.

“Io invito tutti gli atleti a focalizzarsi sulla bellezza di poter correre l’Olimpiade, che per me è l’evento con la massima espressione sportiva, con l’emozione di poter rappresentare il proprio paese all’interno del proprio Paese. Non capita a tanti atleti di poter correre un’Olimpiade nel proprio sport, nella propria nazione. Quindi non voglio parlare di pressione, ma voglio solo parlare dall’orgoglio, dell’emozione di poter essere supportati dall’energia di tutti noi italiani” dice la campionessa di sci alpino.”Le sensazioni sono buone, ho lavorato bene fisicamente durante tutta l’estate. Ho svolto anche un ottimo raduno sugli usci in Sud America, quindi diciamo che sono riuscita a portare con costanza e dedizione avanti il lavoro che avevamo già intrapreso da tempo”.