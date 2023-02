Sci: Goggia, 'ho fatto una buona gara che mi lascia speranza per la discesa'

Courchevel, 8 feb.

– (Adnkronos) – "Oggi ho fatto tanti piccoli errori, ma nel complesso è stata una buona gara che mi lascia speranza per la discesa libera". Così Sofia Goggia al termine del SuperG ai Mondiali di Courchevel chiuso all'11° posto complessivo a 0”76 dall'oro. "Sono contenta per la Bassino. Dopo la Brignone in combinata un altro oro, tanto per non mettermi pressione in vista della discesa libera….. Quest'anno non avevo fatto molti SuperG. E' stato un toccasana in vista della discesa di sabato.

La pista è bella, c'è una bella curva all'inizio che è da sciabolare", aggiunge la campionessa olimpica del 2018.