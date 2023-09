Sci: Goggia in partenza per gli allenamenti in Sud America

Ushuaia, 2 set. – (Adnkronos) – Anche Sofia Goggia è pronta per cominciare gli allenamenti che l’attendono oltre oceano nell’inverno argentino. La campionessa bergamasca partirà da Fiumicino alla volta di Ushuaia domenica 3 settembre, per far poi ritorno in Italia a partire da sabato 7 ottobre. Ad accompagnarla nel duro lavoro che l’attende prima dell’inizio della stagione ci sarà il tecnico Luca Agazzi. Nella terra del fuoco troverà sia Marta Bassino che Federica Brignone, in partenza sempre il giorno 3, mentre il 6 settembre giungeranno le atlete del gruppo Coppa del mondo prove veloci. Saranno quattro le atlete presenti, convocate dal direttore tecnico Gianluca Rulfi: Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago e Karoline Pichler. Con loro lo staff tecnico composto da Giovanni Feltrin, Walter Compagnoni, Matteo Pretina Santagostino, Luca Scarian e Paolo Stefanini. Anche per loro, il ritorno è fissato per sabato 7 ottobre.