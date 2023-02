Sci: Goggia, 'sorpresa di aver vinto, contenta della mia gara dopo un periodo complicato'

Crans Montana, 26 feb.

-(Adnkronos) – “Sono stati due giorni complicati, soprattutto quando hai una sola prova a disposizione e cadi alla quinta curva. Non pensavo di essere prima al traguardo, anche perché le condizioni cambiano continuamente. C’è però qualcosa che sconfigge la paura, che è la decisione. Bisogna avere il coraggio di essere precisi anche quando dentro non si è a posto. Non ho fatto una brutta discesa, ho fatto qualche errore e la neve che scivolava non rendeva le cose semplici".

Queste le parole di Sofia Goggia, dopo la vittoria nella discesa di Coppa del mondo a Crans Montana.

"Sono sorpresa di essere in testa, ma sono contenta di avere portato a termine questa gara, dopo un periodo complicato -aggiunge la trentenne bergamasca-. Ora come ora non posso pensare alla coppa di specialità, perché devo concentrarmi su me stessa e sul gesto migliore da portare in gara. Poi al termine di ogni gara si guarda la luce e se è verde è meglio.

Al termine della stagione faremo i conti sulla Coppa, per ora sono contenta così”.