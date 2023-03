Sci: Goggia, 'stagione dominante in discesa, Coppa frutto di anni di lavoro'

Soldeu, 15 mar. - (Adnkronos) - “Ho provato a dare il massimo in gara, sono stata un po’ abbondante nella parte centrale dove volevo tagliare più le linee. Non sono riuscita mai a tenere il piede sinistro come avrei voluto, uscendo un po’ in controspalla. Ho disputato una be...

Soldeu, 15 mar. – (Adnkronos) – “Ho provato a dare il massimo in gara, sono stata un po’ abbondante nella parte centrale dove volevo tagliare più le linee. Non sono riuscita mai a tenere il piede sinistro come avrei voluto, uscendo un po’ in controspalla. Ho disputato una bellissima ultima parte di gara, ispirandomi al video delle ragazze che negli ultimi giorni l’avevano fatta bene. È comunque una pista, come avevo detto prima della gara, non tanto congeniale alle mie caratteristiche". Così Sofia Goggia dopo il secondo posto nella discesa delle finali di Coppa del mondo di Soldeu.

"Le discese sono finite e in questa stagione, caduta a parte, il peggior risultato è stato il secondo posto. E’ stata un stagione in cui sono stata dominate in discesa libera, con 8 podi su 9 gare, mai uscendo dal secondo posto. Benissimo, adesso metto il focus sul supergigante. Sono felicissima di alzare questa coppa, frutto dell’impegno di tanti anni e colgo l’occasione per ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutata, dando un contributo alla realizzazione di tutto questo", aggiunge la trentenne bergamasca.